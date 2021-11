Carlos Bolsonaro - AFP

Carlos BolsonaroAFP

Publicado 08/11/2021 13:24

O Instagram ocultou duas postagens do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) deste domingo, 7, sobre o o ex-presidente Lula (PT) após as classificarem como falsas. Apesar de não apagar o conteúdo, a rede social colocou um selo de "Informação falsa" e explicou que "verificadores de fatos independentes em outra publicação" já haviam rebatido a fake news.

Carlos publicou um trecho do seminário “Bolívia: 10 anos de transformações políticas, étnicas e sociais”, organizado pelo Instituto Lula em outubro de 2015, em que o ex-presidente discursa sobre o processo de nacionalização de instalações estrangeiras pelo governo da Bolívia.

Na postagem, ele tenta justificar o aumento dos preços do gás de cozinha e da gasolina afirmando que Lula teria doado refinarias da Petrobras para a Bolívia. O "filho 03" do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) colocou no início da legenda: "Acho que o ex-presidiário e seus comparsas esqueceram de apagar isso aqui".

O post do vereador foi noticiado como notícia falsa.

Na sequência, Carlos fez uma nova postagem com o mesmo vídeo e recebeu o mesmo alerta da plataforma e afirmou: “Vídeo sem edições, do ex-presidiário por suas próprias palavras sem qualquer comentário de ninguém! Será falso também, ‘checadores’? Aguardemos e tirem suas conclusões!”.





Postagem de Carlos Bolsonaro com o selo de informação falsa Reprodução

O vídeo já vinha sendo compartilhado nas redes com o título “Acredite se quiser. Lula confessa que deu refinaria da Petrobras para Bolívia”.

Lula é considerado o principal rival de Bolsonaro nas eleições presidenciais do próximo ano.

Momentos depois de ter as suas publicações ocultadas pela rede social, Carlos compartilhou um novo post reclamando do Instagram.



“Chegamos num momento do mundo em que colocar um vídeo de um ex-presidiário falando por si mesmo, sem nenhum comentário do autor da postagem sobre o fato exposto, sem edição alguma, somente com a fala do próprio petista é considerado falso pelos ‘checadores’. Tem método e muito, mas muito, prudente, sofisticado e biografado!”, disse Carlos.

Até o momento, as postagens na plataforma seguem com o alerta de notícia falsa.