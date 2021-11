A polícia tomou conhecimento da morte por volta das 14h (horário local) deste domingo, após denúncia - Reprodução

Publicado 08/11/2021 10:36 | Atualizado 08/11/2021 11:36

Uma enfermeira brasileira foi encontrada morta num apartamento em Luanda, capital angolana, informou a Polícia Nacional angolana na manhã desta segunda-feira, 8. A mulher, identificada como Tatiana Costa Maias Caiaia, de 40 anos, teria sido vítima de um homicídio.



De acordo com o porta-voz do comando provincial da polícia, Nestor Goubel, a corporação tomou conhecimento da morte por volta das 14h (horário local) deste domingo, por intermédio de um cidadão angolano, que fez a ocorrência na cidade do Kilamba, arredores de Luanda, capital de Angola. As informações são do jornal O Globo.



“Não foram encontrados sinais de arrombamento, mas nesta altura os especialistas do SIC (Serviço de Investigação Criminal) fazem diligências no sentido de esclarecerem este hediondo crime”, disse Goubel.



Segundo a autoridade, a hora do crime ainda não foi precisada, mas a ação ocorreu entre sexta-feira e domingo, no interior do edifício F-25, apartamento 43, 4º andar.