Imagens mostram quando as janelas explodem no primeiro andar de um prédio em Jundiaí - Reprodução de vídeo

Publicado 10/11/2021 18:06

Uma câmera de segurança registrou o momento em que houve uma explosão em um apartamento em Jundiaí (SP), na manhã desta terça-feira, 9. Ao todo, nove pessoas ficaram feridas, sendo duas com ferimentos graves, entre elas uma criança de dois anos, segundo o Corpo de Bombeiros. Cerca de 170 famílias foram evacuadas e levadas para casas de familiares. As informações são da TV Tem.

A Defesa Civil informou que a explosão ocorreu em um apartamento no primeiro andar e se espalhou pelo edifício. De acordo com os bombeiros, a suspeita é que uma moradora tenha usado um produto de limpeza inflamável no sofá. A explosão teria ocorrido quando ela ligou o fogão. A Defesa Civil interditou o prédio e as causas do acidente serão investigadas.