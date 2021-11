Ela ficou com 90% do corpo queimado - Reprodução

Ela ficou com 90% do corpo queimado Reprodução

Publicado 10/11/2021 16:18

Mato Grosso - Helena do Nascimento, de apenas um ano, morreu ontem (9), após ter 90% do corpo queimado por uma explosão de churrasqueira. O caso aconteceu no dia 30 de outubro, em Cuiabá.



Além da criança, a mãe, Geise Torres, também ficou com 60% do corpo queimado e está internada desde então. Segundo informações do G1, uma familiar contou que a família estava reunida fazendo churrasco quando o acidente aconteceu.

De acordo com relato, a churrasqueira não estava mais acesa e acabou explodindo pelo calor. A criança e mãe estavam a cerca de 5 metros de distância.

A morte de Helena, segundo médicos, foi causada por um choque séptico. Geise precisará passar por cirurgias e não tem previsão de alta.