Pfizer inicia teste de medicamentos contra a covid-19 no Brasil

Publicado 11/11/2021 08:58



A Pfizer iniciou no Brasil a condução de uma série de estudos clínicos de fase 2/3 com a pílula que pode se tornar uma aliada na luta contra a covid-19. Na última sexta-feira, 5, a farmacêutica divulgou resultados preliminares que apontam a eficácia de 89% do antiviral na redução do risco de internação ou morte entre pessoas com casos graves da doença

No Brasil, são 29 centros de pesquisa que participam dos estudos e que estão convocando voluntários. Esses centros estão localizados nos estados do Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo. Os interessados em fazer parte da pesquisa devem ter mais de 18 anos e, dependendo de qual das três vertentes dos estudos sejam elegíveis, podem ou não já estar vacinados contra a covid-19.

“Em linha com o compromisso de contribuir no combate à pandemia de covid e entendendo que as medidas vão além da vacinação, realizamos ensaios iniciais de rastreamento de compostos antivirais em busca de potenciais moléculas, os resultados positivos da molécula PF-07321332 em fase pré-clínica e fase 1 nos fez avançar para fase 2/3 com a participação do Brasil. Mais uma vez os voluntários brasileiros poderão contribuir para a ciência e o combate à pandemia, o que é motivo de muito orgulho”, afirmou Márjori Dulcine, diretora médica da Pfizer Brasil.

Nos resultados preliminares, o antiviral, conhecido como Paxlovid, funcionou quando administrado três dias após o diagnóstico, de acordo com a empresa. Dos 1.219 adultos que participaram da pesquisa, dez que tomaram o placebo morreram, comparado com nenhum óbito entre os que receberam o remédio. Os testes realizados nos EUA também atestaram a segurança da substância.

A empresa destacou, ainda, os estudos foram previamente aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), assim como pelos Comitês de Ética dos centros de pesquisa selecionados.