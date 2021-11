Com uma trajetória empreendedora de sucesso, Janguiê Diniz decidiu dedicar seu novo livro ao tema da riqueza, mas ressalta: não existe apenas a riqueza material - Divulgação

Com uma trajetória empreendedora de sucesso, Janguiê Diniz decidiu dedicar seu novo livro ao tema da riqueza, mas ressalta: não existe apenas a riqueza materialDivulgação

Publicado 11/11/2021 07:42

Rio - Com o enfraquecimento da pandemia, as atividades econômicas por todo o país voltam a ganhar fôlego. Neste momento, profissionais e empreendedores buscam maneiras de retomar seus negócios e carreiras ou criar novos. Pensando nos que desejam construir uma jornada de prosperidade e sucesso, o empreendedor Janguiê Diniz, fundador e presidente do Conselho de Administração do grupo Ser Educacional e presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo, está lançando seu novo livro, intitulado “O código secreto da riqueza – as 12 chaves que lhe trarão sucesso, prosperidade e riqueza financeira”, publicado pela Editora Gente.

fotogaleria

Na obra, seu 27º registro, o autor discorre sobre os diversos tipos de riqueza e dá orientações sobre como obtê-los, principalmente a riqueza financeira, e desenvolver-se pessoal e profissionalmente. O livro chega às livrarias a partir do dia 01 de dezembro, mas a pré-venda já iniciou pelas principais plataformas de venda do país, como Amazon, Americana e Livraria Vanguarda.

Em especial neste momento de retomada econômica, Janguiê defende que é possível buscar novas oportunidades e dar um salto de desenvolvimento. “Sabemos que muitos empreendedores foram fortemente prejudicados pelas restrições dos últimos dois anos. Agora que podem voltar a atuar com mais força e tranquilidade, é imperativo que eles procurem se munir das habilidades e competências necessárias para que superem as adversidades atuais e construam um futuro promissor. É esse caminho que trago no livro”, esclarece.

Partindo dessa premissa, o autor costura “O código secreto da riqueza” a partir das 12 principais chaves que ele chama de chaves mestras que levam alguém a obter os mais variados tipos de riquezas na vida. “O código de que falo no livro é composto por 12 chaves que toda pessoa que quer ter sucesso e prosperidade e alcançar as mais diversas formas de riquezas deve usar”, pontua. “Essas chaves são baseados nas trajetórias de diversos empreendedores com quem convivi e convivo, e na minha própria. São pontos em comum e de grande valia para todo empreendedor”, completa.

Com uma trajetória empreendedora de sucesso, Janguiê Diniz decidiu dedicar seu novo livro ao tema da riqueza, mas ressalta: não existe apenas a riqueza material, como muitos pensam. “Em nossas vidas, podemos amealhar uma grande diversidade de riquezas que são de extrema importância para nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Entre elas, podemos citar as riquezas da saúde, da família, a espiritual, do conhecimento, do propósito, do networking, da reputação e, por fim, a material. Esta, no entanto, é, em suma, um reflexo do equilíbrio de todas as outras, a consequência de uma vida plena”, explica.

“O código secreto da riqueza” é o 27º livro de Janguiê Diniz, que tem outras obras sobre empreendedorismo e carreira como “A arte de empreender”, “Fábrica de vencedores”, “Vem Ser S.A.”, além de sua biografia, “Transformando sonhos em realidade: a trajetória do ex-engraxate que chegou à lista da Forbes”.

A partir de todo o conhecimento condensado no livro, Janguiê lançará, em janeiro de 2022, o Método Especial “O código secreto para a criação de riqueza”, com base em mentorias e imersões presenciais e on-line, em que o autor explicará na prática todos os passos que o levaram ao cume da carreira profissional e pessoal. A pré-reserva já pode ser feita por meio do site www.janguiediniz.com.br e as vagas são limitadas.

Sobre Janguiê Diniz

Empreendedor que figura na lista da Forbes, é mestre e doutor em Direito, fundador do grupo Ser Educacional e presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo. Nasceu em Santana dos Garrotes, no Sertão da Paraíba, mas, ainda criança, viveu também em Naviraí, no Mato Grosso do Sul, e Pimenta Bueno, em Rondônia. Aos 8 anos, montou seu primeiro “empreendimento”: uma caixa de engraxate. Pouco depois, passou a vender laranjas, depois de picolés de porta em porta.

A trajetória de vida de Janguiê foi baseada na educação. Formou-se em Direito pela UFPE e em Letras pela Unicap. Foi professor na Faculdade de Direito de Olinda e, aprovado em diversos concursos públicos, exerceu os cargos de juiz federal do Trabalho do TRT 6ª Região e de procurador do Trabalho do Ministério Público da União, além de professor efetivo da Faculdade de Direito do Recife, da UFPE.

Em 1994, fundou o Bureau Jurídico, um dos cursos preparatórios para concursos públicos de maior sucesso na região e que obteve altos índices de aprovação. Em 2003, criou, no Recife, a Faculdade Maurício de Nassau, hoje UNINASSAU, mantida pelo grupo Ser Educacional, que hoje é um dos maiores do Brasil no setor de educação superior privada, atendendo a mais de 300 mil alunos e com mais de 11 mil colaboradores. O Grupo inclui as marcas UNINASSAU, UNINABUCO, UNIVERITAS, UNG, UNAMA, UNINORTE, UNIFACIMED, UNIFASB, UNESC e UNIJUAZEIRO.

Janguiê fundou, em 2019, junto com mais 33 grandes empreendedores nacionais, o Instituto Êxito de Empreendedorismo, que já conta com mais de 450 sócios que compactuam do propósito de fazer do empreendedorismo a turbina para alavancar vidas e histórias. Também se dedica a investir em startups e empresas inovadoras, por meio de seu family office Epitychia e da Bossanova Investimentos, da qual é sócio.

Janguiê Diniz já tem 27 livros publicados, entre eles, sua autobiografia, intitulada “Transformando sonhos em realidade – a trajetória do ex-engraxate que chegou à lista da Forbes”.