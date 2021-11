Homem de 55 anos é a 263ª vítima de Brumadinho - Reprodução

Publicado 10/11/2021 19:02

A Polícia Civil concluiu, nesta quarta-feira (10), a identificação de mais uma vítima do rompimento da barragem de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ao todo, 270 pessoas morreram na tragédia, ocorrida em 25 de janeiro de 2019, e 263 delas foram identificadas. Sete pessoas permanecem desaparecidas.



De acordo com os peritos, a vítima é um homem que tinha 55 anos na época do rompimento da barragem.

A ossada da vítima foi encontrada pelo Corpo de Bombeiros no dia 2 de outubro, mas não foi possível realizar a identificação com base nas análises de papiloscopia (impressão digital) ou de arcada dentária. Isso porque, passados 1.021 dias da tragédia, os corpos já se decompuseram e os segmentos corpóreos encontrados são, apenas, ossos e dentes.

No caso do exame de arcada dentária, os peritos afirmaram que não havia outros exames para que houvesse uma comparação. Dessa forma, de acordo com o perito criminal Higgor Dornelas, os recursos utilizados pelos peritos foi a análise do material genético contido nos ossos da vítima.

“O exame de DNA é feito por método comparativo. Para isso, nós temos um laboratório com banco de dados do perfil genético de familiares de todas as vítimas. A gente joga o perfil genético da vítima em um software e ele indica de qual família ele pertence. Para garantir não haver dúvidas, nós repetimos o exame”, explica Dornelas.

Até o momento, a Polícia Civil aguarda o resultado de cerca de 20 a 30 amostras que estão sendo analisadas e podem ser de uma das sete vítimas que continuam desaparecidas.