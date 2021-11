Ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira - Pedro França/ Agência Senado

Publicado 10/11/2021 18:59

A Polícia Federal (PF) marcou a data para o depoimento do ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. Às 11h do dia 29 de novembro, ele terá que se explicar ao órgão no âmbito do inquérito que investiga o suposto pagamento de propina pelo grupo J&F ao Partido Progressista - Ciro era presidente da legenda.



Segundo o portal Metrópoles, que confirmou a data, o ministro do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) terá que prestar depoimento porque foi citado na delação do ex-diretor da J&F, Ricardo Saud. Em sua colaboração premiada, o executivo disse que o político teria "vendido" o apoio do PP à chapa Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (MDB) nas eleições de 2014 por R$ 42 milhões.

Com isso, Ciro, Saud, o ex-tesoureiro do PT, Edinho Silva, e o empresário Joesley Batista são investigados por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. De acordo com a PF, o depoimento do ministro será a última diligência antes da apresentação do relatório final.