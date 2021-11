Betinho foi velado nesta quarta-feira e será enterrado no cemitério municipal de Jaú - Reprodução/Facebook

Publicado 10/11/2021 18:28 | Atualizado 10/11/2021 18:30

São Paulo - A Polícia Civil abriu uma investigação para apurar a morte do músico Roberto Padrenosso Filho, conhecido como Betinho Padrenosso, de 47 anos, em Jaú, no interior de São Paulo.

De acordo com a polícia, o música estava sendo transportado em um veículo para uma clínica de reabilitação em Valinhos, em SP, mas chegou morto no local. Em razão disso, a polícia foi chamada por funcionários da Unidade de Pronto-Atendimento.

Quatro pessoas que fizeram o transporte de Betinho para a clínica de reabilitação foram presas em flagrante. Há uma quinta pessoa que também estaria no veículo, mas ainda não foi localizada.

A polícia também informou que os quatro homens disseram que o músico se jogou do veículo. Entretanto, o caso foi registrado como homicídio e os suspeitos ainda serão investigados por sequestro e cárcere privado.

Porém, dois dos suspeitos foram liberados em audiência de custódia, enquanto os outros tiveram a prisão preventiva decretada. Eles estão presos em Campinas. A polícia explicou que as quatro pessoas que buscaram o músico não têm habilitação e nem credenciamento para realizar esse trabalho. Ainda segundo a polícia, o transporte foi feito em um veículo inadequado.

O caso é investigado pela Polícia Civil em Jaú e o inquérito foi aberto nesta segunda-feira. A polícia aguarda o resultado de laudos do IML para saber a causa da morte do músico. Betinho foi velado nesta quarta-feira e será enterrado no cemitério municipal de Jaú.