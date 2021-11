"Me coloquei no lugar dessa família", disse o Gari Márcio Henrique Lopes Pena, de 39 anos - Reprodução/Facebook

"Me coloquei no lugar dessa família", disse o Gari Márcio Henrique Lopes Pena, de 39 anosReprodução/Facebook

Publicado 10/11/2021 18:26

O gari Márcio Henrique Lopes Pena, de 39 anos, encontrou no meio do lixão, há uma semana na cidade de Papagaios, Centro-Oeste de Minas Gerais, um boleto de prestação de R$ 440 e, com ele, o valor exato em dinheiro.

Logo após encontrar o documento com o dinheiro, Márcio foi a uma casa lotérica e pagou o boleto.

"Eu fiquei tão feliz quando vi o boleto, feliz por ter achado, por ter conseguido e já era um pensamento pronto de achar e pagar imediatamente. Foi uma emoção grande demais", disse Márcio.

Para quem ganha pouco mais de um salário mínimo, a quantia encontrada poderia ser útil, mas isso nem passou pela cabeça de Márcio, que está na profissão há mais de duas décadas.

"Me coloquei no lugar dessa família, porque está tão difícil conseguir as coisas. E correr atrás dos sonhos só se for através de prestações. Graças a Deus encontramos e pagamos", contou o gari.

O caso aconteceu quando Márcio e a equipe passaram pela comunidade Riacho de Areia, durante o seu expediente de trabalho, que começa às 6h e sem hora para parar.

No mesmo dia, uma senhora foi atrás dele pedindo ajuda para tentar encontrar o dinheiro e o boleto da prestação era de um carro do filho dela, que ela descartou por engano junto com o lixo doméstico. Sensibilizado com a situação, Márcio foi até o local onde todo o lixo do município é depositado e achou o boleto após quase duas horas revirando sacolas.

O filho do Gari, Guilherme Henrique Lopes Silva, de 11 anos ficou bastante orgulhoso com a atitude de seu pai e garante que boa ação ação de seu pai é um exemplo para ele.

“Eu morro de orgulho do meu pai. O que ele fez foi uma boa atitude e quando eu crescer eu quero ser igual a ele”, disse o menino.

Reconhecimento da Prefeitura

A Prefeitura da cidade de Papagaios, onde Márcio atua há 21 anos, emitiu uma nota e expressou orgulho da atitude do colaborador. Confira:

"No último dia 03/11, o funcionário da Prefeitura de Papagaios, Márcio Henrique Lopes Pena, executava seu trabalho normalmente com a equipe do caminhão coletor de lixo, quando encontrou certa quantia de dinheiro junto a um boleto. Como era a quantia equivalente ao valor do boleto, Márcio deduziu que alguém deveria estar em 'apuros' naquele momento; sem o dinheiro e com o boleto a ser pago.

Porém, nosso companheiro Márcio é um funcionário exemplar, honesto e dedicado. Com tantas qualidades, imagine o que o Márcio fez? Claro que você acertou, o Márcio foi pagar o boleto com o dinheiro encontrado!

Esse caso inusitado ocorrido em nossa cidade e a atitude do Márcio, nos faz acreditar que é possível construir um mundo melhor. Basta que cada um faça a sua parte. Não precisamos esperar que a iniciativa parta de outra pessoa ou instituição, a mudança começa com atitudes simples e positivas de cada pessoa.

Como em uma célebre frase de Mahatma Gandhi: 'Seja a mudança que você quer ver no mundo'. Parabéns pela atitude, Márcio! Estamos orgulhosos de você".