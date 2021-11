Covid-19:Brasil ultrapassa 610 mil mortes - Reprodução

Covid-19:Brasil ultrapassa 610 mil mortesReprodução

Publicado 10/11/2021 18:30 | Atualizado 10/11/2021 18:33

São Paulo - Com as 280 mortes registradas nas últimas 24h, o Brasil chegou aos 610.036 óbitos relacionados à covid-19 desde o início da pandemia. Os números são do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

No mesmo período, foram mais 12.273 novos casos, totalizando 21.909.298 infecções confirmadas em todo o país. Os estados de Mato Grosso, Sergipe, Roraima, Amapá e Acre não tiveram mortes relatadas de ontem para hoje.

A média móvel de mortes, que ontem fechou o dia em 241, está hoje em 257. A de casos, estava em 10.843, e ficou em 10.502.

Segundo a Universidade Johns Hopkins, em todo o mundo, já são cerca de 251.274.392 casos confirmados da doença, e 5.070.386 vítimas.