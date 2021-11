Jornalista Cristiana Lôbo lutava contra um câncer - Divulgação

Publicado 11/11/2021 10:11 | Atualizado 11/11/2021 14:58

Morreu nesta quinta-feira, 11, a jornalista e colunista de política Cristiana Lôbo, aos 64 anos, devido a um mieloma múltiplo. Ela fazia tratamento contra o câncer há alguns anos. A doença foi agravada por uma pneumonia contraída recentemente. A profissional da imprensa estava internada no hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ela deixa o marido, dois filhos e dois netos.

Formada em Comunicação Social pela Universidade Federal de Goiás (UFG), Cristiana atuou no jornalismo por mais de 30 anos. Ela começou a carreira cobrindo a política do estado de Goiás, até se mudar para Brasília. A jornalista também passou pelo jornal O Globo. Nesse período, foi setorista do Ministério da Saúde. Em 1992, foi contratada pelo Estadão, onde permaneceu por seis anos.

Na televisão, estreou em março de 1997 no canal GloboNews, integrando o time de comentaristas do Jornal das Dez. Ela também participou do quadro Meninas do Jô, no programa do Jô Soares na Rede Globo, ao lado de outras jornalistas. A profissional ainda comandou o programa de TV Fatos e Versões, além de assinar uma coluna sobre os bastidores da política no portal G1.

No programa do Jô Soares, Cristiana Lôbo participou do quadro Meninas do Jô Marcos Mazini/Gshow

Desde o ano passado, Cristiana estava afastada da televisão para tratar a doença. Em junho, a jornalista comentou sobre a situação de seu tratamento em publicação no Twitter: "Olá pessoal! Passo por aqui para dizer que está tudo bem comigo e com o tratamento de saúde. E, tão logo possa, volto com força e garra na GNews, no G1 e aqui no Twitter. Obrigada a todos pelas manifestações de carinho. Até logo".

Olá pessoal! Passo por aqui para dizer que está tudo bem comigo e com o tratamento de saúde. E, tão logo possa, volto com força e garra na GNews, no G1 e aqui no Twitter. Obrigada a todos pelas manifestações de carinho. Até logo! — Cristiana Lôbo (@cristilobo) June 17, 2021

Personalidades lamentam morte

Vários famosos e personalidades usaram as redes sociais para lamentar a morte de Cristiana. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, afirmou que Cris Lôbo era "uma super jornalista" e que "fará falta". André Trigueiro, colega dela na Globonews, disse estar "consternado". O jornalista César Tralli comentou que Cris era "uma lenda do jornalismo político". O senador Renan Calheiros declarou que "o jornalismo perde uma grande referência e também está de luto".

A jornalista Leilane Neubarth se emocionou ao noticiar a morte da colega. "Estamos todos sofrendo aqui, está muito difícil fazer jornal nesse dia, mas vamos seguir em homenagem a ela. Aprendi demais com ela como jornalista e ser humano", afirmou.

*Com informações do Estadão Conteúdo