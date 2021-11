Desde o início da campanha de imunização, o Ministério da Saúde já distribuiu mais de 121 milhões de doses da farmacêutica - Geovana Albuquerque/Agência Saúde DF

Publicado 11/11/2021 11:05

Um novo lote com 2,1 milhões de doses da vacina da Pfizer desembarcou na madrugada desta quinta-feira, 11, no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP). A previsão do governo brasileiro é de que a Pfizer entregue 100 milhões de doses até o final do ano.

Desde o início da campanha de imunização contra a covid-19, o Ministério da Saúde já distribuiu mais de 121 milhões de doses da farmacêutica aos estados e Distrito Federal.



A tecnologia de fabricação da farmacêutica é baseada em RNA mensageiro sintético, que auxilia o organismo do indivíduo a gerar anticorpos contra o vírus. A Pfizer também é o imunizante utilizado para a aplicação das doses de reforço nos grupos prioritários. Mais de 10 milhões de pessoas receberam proteção complementar.



Vacinação



Até agora, aproximadamente 281 milhões de doses de vacina foram aplicadas. Mais de 156,4 milhões receberam a primeira dose, o equivalente a 88,3% da população-alvo. Já 125,1 milhões completaram o esquema vacinal, o que corresponde a 70% do público principal.