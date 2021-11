Helena Torres, de apenas um ano, morreu após uma churrasqueira de disco explodir na casa da família - Reprodução/Redes sociais

Helena Torres, de apenas um ano, morreu após uma churrasqueira de disco explodir na casa da famíliaReprodução/Redes sociais

Publicado 11/11/2021 10:34 | Atualizado 11/11/2021 10:58

"Neste momento de dor e consternação, só nos cabe pedir a Deus que lhe ilumine", escreveu a tia de Helena Torres, de 1 ano, que morreu na última terça-feira, 9, após ter 90% do corpo queimado em um acidente doméstico. Na ocasião, uma churrasqueira de disco explodiu na casa da família em Juará, no Mato Grosso.

Gessyara Torres, mãe de Helena, teve 60% do corpo queimado e está internada no Hospital Municipal de Cuiabá (HMC). Já o pai, Edilson Nascimento, sofreu ferimentos leves e não precisou ficar internado. Segundo relato dos familiares, a churrasqueira não estava mais acesa e explodiu devido ao calor. A mãe e a bebê estavam há cerca de cinco metros do local.

Em sua rede social, a tia da menina, Adriane Portes, confirmou a morte, além de lamentar a perda e informar sobre o enterro, que aconteceu nesta quarta-feira, 10. "É com muito pesar que informamos sobre a morte de Helena Nascimento Torres. (...) Neste momento de dor e consternação, só nos cabe pedir a Deus que lhe ilumine, lhe dê paz e que Deus dê conforto à sua família para que possam enfrentar esta imensurável dor com serenidade", escreveu.

Nos comentários, amigos da família prestaram sua solidariedade. "Meu Deus, tenha misericórdia e conforte o coração dessa família. Helena é um anjinho, e com toda certeza, está nos braços do Pai, livre de toda dor e sofrimento. Mas, essa família, Senhor, não consigo nem imaginar o tamanho da dor", diz um dos comentários. "Sem palavras prima, imagino sua dor. Que nosso Senhor ampare você e sua família com muita paz no coração", completou um primo de Adriane.