Hospital Vera Cruz em Campinas, no interior de São Paulo - Reprodução

Hospital Vera Cruz em Campinas, no interior de São PauloReprodução

Publicado 12/11/2021 08:48

Um homem de 65 anos foi detido em Campinas, no interior de São Paulo, suspeito de importunar sexualmente uma funcionária do hospital onde estava internado. As informações são da EPTV Campinas.

Segundo boletim de ocorrência registrado pela auxiliar de limpeza, de 23 anos, ele trancou a porta e passou as mãos nos seios dela quando ela fazia a limpeza do local onde ele estava internado.

A jovem procurou a Polícia Militar e registrou o boletim de ocorrência por importunação sexual. Após receber alta, o homem foi levado para a delegacia depor, e permaneceu detido. Ele negou.

Uma audiência de custódia deve ser realizada ainda hoje para definir o futuro do homem. Segundo a vítima, outras colegas também foram importunadas pelo idoso. Caso seja denunciado e condenado, o homem pode pegar de um a cinco anos de prisão.