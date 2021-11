Jair Bolsonaro (sem partido) em viagem a Dubai, nos Emirados Árabes, fala sobre o desmatamento na Amazônia - Alan Santos/PR

Jair Bolsonaro (sem partido) em viagem a Dubai, nos Emirados Árabes, fala sobre o desmatamento na AmazôniaAlan Santos/PR

Publicado 15/11/2021 16:10

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) declarou, nesta segunda-feira, 15, na saída do da Expo 2020, em Dubai, que as questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) não vão repetir os “absurdos” do passado e que a prova terá “a cara do governo” neste ano.

Bolsonaro afirmou que disse que, nas edições anteriores, os temas de redação “não tinham nada a ver com nada”. "Ninguém precisa ficar preocupado com aquelas questões absurdas do passado que caíam tema de redação (do Enem), que não tinha nada a ver com nada. Realmente agora será algo voltado para o aprendizado", disse.

O presidente também garantiu que agora terá "a cara do governo". "O que eu considero muito também: começam agora a ter a cara do governo as questões da prova do Enem", afirmou.

A declaração foi dada quase uma semana após a demissão em massa de 37 coordenadores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela produção e organização do Enem. Apesar disso, em audiência na Câmara dos Deputados na semana passada, o presidente do Inep, Danilo Dupas Ribeiro, garantiu que as provas estão mantidas e serão aplicadas normalmente nos dias 21 e 28 deste mês.

Ao longo desta semana, servidores afirmaram que sofreram pressão na produção do exame para evitar a escolha de questões polêmicas, que pudessem ir na contramão do governo Bolsonaro e incomodasse.

Nesta segunda-feira, Bolsonaro falou com a imprensa sobre a saída dos servidores e disse que o assunto deveria ser tratado com o ministro da Educação. "Conversei muito rapidamente com o Milton (Ribeiro, ministro da Educação), seria bom vocês conversarem com eles, o que levou àquelas demissões. Não quero entrar em detalhes, mas é um absurdo o que se gastava com poucas pessoas lá. Um absurdo, tá. Inadmissível o que acontecia. Então o Milton é uma pessoa séria, responsável, é do ramo, ele mandou mensagem para mim agora há pouco, diz que a prova do Enem vai correr na mais absoluta tranquilidade", disse ele.