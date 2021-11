"Acho que os princípios da administração pública, de legalidade, de impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência não estavam sendo respeitados", criticou o vice-presidente - Isac Nóbrega/PR

"Acho que os princípios da administração pública, de legalidade, de impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência não estavam sendo respeitados", criticou o vice-presidenteIsac Nóbrega/PR

Publicado 15/11/2021 13:43

O vice-presidente Hamilton Mourão publicou nesta segunda-feira, 15, uma mensagem com uma saudação ao feriado da Proclamação da República e recebeu inúmeras críticas.

Na publicação, Mourão escreveu que a data possibilitou o crescimento para o país de hoje. "O povo brasileiro acordou no dia 15 de novembro de 1889 cheio de esperança com o futuro do País. A República havia chegado e nosso destino como Nação mudava de rumo. Hoje, vejo que esta decisão proporcionou o crescimento necessário para termos no povo nosso maior representante", disse.

Em uma dos comentários na postagem do vice-presidente, uma pessoas falou que ninguém comemora a data que veio através de um golpe. "Que povo? Não vejo ninguém comemorando. O senhor está desconectado da realidade e da história do seu país. O povo não fez parte do #diadogolpe em 1889 e nos dias de hoje continua não fazendo parte dessa vergonha. República falida", afirmou.

Outra pessoa escreveu: "De qual esperança você está falando? Depôr uma família honrada por eles acabarem com a escravidão? Tomar o poder e criar essa bagunça que aí está? Sinceramente hoje é um dia de luto para o Brasil e não de comemoração. A República é ilegítima desde seu início".

Também é possível ver mais comentários falando sobre o desconhecimento de Mourão sobre a história brasileira. "O general é vice-presidente da república e não conhece História do Brasil? O golpe republicano foi à revelia da vontade popular", disse.

"Mas quem proclamou a República não foram os militares após um golpe contra a monarquia sendo apoiados por escravocratas?", escreveu um dos seguidores do vice-presidente.

Houve também críticas ao atual governo do país, na gestão do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). "E hoje graças ao seu péssimo governo o povão tá passando fome no Brasil na República, ou seja, se naquela época havia esperança, o que há hoje é o desespero", afirmou.