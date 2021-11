Jair Bolsonaro (sem partido) em viagem a Dubai, nos Emirados Árabes, fala sobre o desmatamento na Amazônia - Alan Santos/PR

Publicado 15/11/2021 08:48

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou, nesta segunda-feira, 15, que os ataques sofridos pelo Brasil sobre o desmatamento na Amazônia "não são justos". Durante o Invest in Brazil Forum (evento com investidores), em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, o presidente afirmou que a floresta "não pega fogo".



No pronunciamento, Bolsonaro convidou as pessoas presentes a conhecer floresta e mentiu ao dizer que "por ser uma floresta úmida, não pega fogo".

"Nós queremos que os senhores conheçam o Brasil de fato. Uma viagem, um passeio pela Amazônia é algo fantástico…. Até para que os senhores vejam que a nossa Amazônia, por ser uma floresta úmida, não pega fogo, que os senhores vejam, realmente, o que ela tem. Com toda certeza, uma viagem inesquecível", disse o presidente.

Bolsonaro ainda disse que quase toda área da floresta está preservada e exatamente igual quando foi descoberta. "A Amazônia é um patrimônio, a Amazônia é brasileira. Vocês vão comprovar isso e trarão uma imagem que condiz com a realidade. Os ataques que o Brasil sofre quando se fala em Amazônia não são justos. Lá mais de 90% daquela área está preservada. Está exatamente igual de quando foi descoberto no ano de 1500. A Amazônia é fantástica", afirmou.

No acumulado neste ano, 2021 já ultrapassou o desmatamento do ano passado, mas ainda está um pouco atrás dos números de 2019. Na comparação com 2018 e 2017, este ano já passou ao menos o dobro do desmatamento da Amazônia Legal (composta pelos estados Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins) registrado desses dois anos.