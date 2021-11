Nas últimas 24 horas, 4.129 novos casos foram registrados - Pixabay - Creative Commons

Publicado 14/11/2021 18:42

Sem os números do Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins, o Brasil registrou 61 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando a 611.283 vidas perdidas para a doença. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) neste domingo (14).

Nas últimas 24 horas, 4.129 novos casos positivos para o novo coronavírus (Sars-Cov-2) foram registrados no Brasil. Ao todo, 21.957.967 brasileiros já foram infectados pelo vírus.

Em relação aos casos confirmados do novo coronavírus, São Paulo lidera com mais de 4,4 milhões de casos. Minas Gerais, com mais de 2 milhões, e Paraná, com 1,5 milhão de casos, aparecem na sequência. O estado com menos casos de Covid-19 é o Acre (88.109), seguido por Amapá (124.057) e Roraima (127.869).

Ainda, o site do Conass informou que estado de Goiás teve os dados revisados pela Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO), com a retirada de um óbito.

Neste domingo, o país registrou média móvel de óbitos de 262, mesmo número contabilizado nesse sábado (13). Já a média móvel de casos está em 11.075.