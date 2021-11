A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50 - Foto: reprodução internet

A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50Foto: reprodução internet

Publicado 13/11/2021 22:03

São Paulo - A Caixa Econômica Federal realizou neste sábado (13) o sorteio 2.42 da Mega-Sena com prêmio estimado em R$ 3.662.283,49 milhões. A Caixa deve divulgar os vencedores nas próximas horas. Em caso de nenhum acerto das seis dezenas, o prêmio irá acumular para o próximo sorteio.



Confira os números sorteados:



03 - 09 - 25 - 28 - 29 - 39



Como participar do próximo sorteio?



O próximo concurso da Mega-Sena acontece na quarta-feira (17), às 20h. É possível apostar até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa do país.



Também é possível apostar pela internet. O bilhete simples da Mega-Sena, com seis dezenas, custa R$ 4,50.



Como apostar online na Mega-Sena?



Para aqueles que apostarem pela internet, não é possível optar pela aposta mínima, de R$ 4,50. No site da Caixa, o valor mínimo para apostar na Mega-Sena é de R$ 30, seja com uma única aposta ou mais de uma. Veja aqui como apostar.



Para fazer uma aposta maior, com 7 números, dando uma maior chance de ganhar, o preço sobe para R$ 31,50. Outra opção para atingir o preço mínimo é fazer sete apostas simples, que juntas têm o mesmo valor, R$ 31,50. Além disso, os bolões, disponíveis online, são outra opção viável.