Total de casos já confirmados é 21.953.838, sendo 14.642 deles apenas nas últimas 24 horasPixabay - Creative Commons

Publicado 13/11/2021 19:11

Sem os números de Mato Grosso e do Distrito Federal, o Brasil registrou 731 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, marca muito acima dos 267 óbitos registrados na sexta-feira (12). O crescimento, segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), se deu por conta do acúmulo de casos em São Paulo.

Apenas neste sábado (13), o Conass contabilizou 519 óbitos no estado em decorrência da doença. A entidade explica que os dados foram represados por problemas técnicos no acesso à base de dados do sistema Sivep Gripe.

Com isso, chegou a 611.222 o total de vidas perdidas diretamente para a pandemia em todo o país. O total de casos já confirmados é 21.953.838, sendo 14.642 deles apenas nas últimas 24 horas.

Em meio a isso, a média móvel de casos é de 11.359 e de mortes, 262. São Paulo (153.058), Rio de Janeiro (68.719) e Minas Gerais (55.917) são os estados com mais vidas perdidas.