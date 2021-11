Onyx Lorenzoni, atual ministro do Trabalho - Agência Brasil

Publicado 13/11/2021 15:59

O deputado federal Onyx Lorenzoni deverá acompanhar o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e integrar o PL (Partido Liberal). O deputado foi exonerado do cargo de ministro do Trabalho e Previdência a seu pedido para negociar emendas parlamentares na Câmara dos Deputados. A licença do ministro foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União de quinta-feira passada (11). Onyx é deputado licenciado pelo DEM do Rio Grande do Sul.



O iG apurou que Onyx espera concorrer ao governo do Rio Grande do Sul pelo PL. O ex-ministro, aliás, seria o responsável pela ida de Jair Bolsonaro ao partido de Valdemar Costa Neto, já que havia conversa para o presidente acertar com o PP. Além de Bolsonaro e Onyx, o PL deve receber outros ministros de Bolsonaro, como Tereza Cristina e Tarcísio Gomes de Freitas.

A candidatura de Onyx ao governo do Rio Grande do Sul deve ser oficializada apenas no mês que vem, segundo fontes ligadas ao ex-ministro.

O DEM, atual partido de Onyx, deve concluir na semana que vem a fusão com o PSL para a criação do União Brasil. A fusão seria um dos motivos para a saída do deputado. Curiosamente, o PSL é o antigo partido de Bolsonaro.

Em suas redes sociais, Onyx chegou a explicar sua saída da pasta. "Pra acabar com a especulação repetida: saí hoje do ministério para resolver questões do orçamento para o próximo ano, atendendo ao meu compromisso com o RS como deputado federal. Já já tô de volta", disse.