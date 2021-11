Um vendedor ambulante foi agredido por seguranças da CPTM, na zona leste de São Paulo - Reprodução

Publicado 13/11/2021 15:34

São Paulo - Um vendedor ambulante foi agredido com um chute na cabeça nesta segunda-feira (8) em uma estação da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), na zona leste de São Paulo. Um transeunte filmou a agressão e divulgou nas redes sociais.



Caso aconteceu na estação Comendador Ermelino, da linha 12 - Safira, em Ermelino Matarazzo Zona Leste de São Paulo. Segundo a CPTM, os agressores não trabalham mais na empresa.

Peterson Nunes, de 35 anos, é jogado no chão enquanto é chutado pelos agentes da guarda. Segundo o Yahoo! Notícias, a mulher que aparece no vídeo é esposa do vendedor e se joga no chão para socorrer o homem, que estava desacordado.

Veja:

Homem agredido chegou a desmaiar e precisou ser levado ao hospital. https://t.co/pbAk0nWFjX pic.twitter.com/rArFysHb2J — Diário da CPTM (@DiariodaCPTM) November 12, 2021

O vendedor disse à Record que está desempregado e o trabalho de ambulante é sua única renda. É proibido o comércio dentro dos trens e das estações da CPTM.

Ele disse que estava saindo da estação quando foi abordado pelos seguranças. "Nisso começou uma agressão. O cara puxou um cassetete, deu uma cacetada na minha boca, aí eu revidei, empurrei ele. Um outro me puxou e eu caí no chão. Foi a hora que ele me deu uma bicuda na boca", contou à Record.

Em nota nas redes sociais, a CPTM informou que os agressores não trabalham mais para a empresa: "Repudiamos qualquer tipo de violência e o comportamento apresentado pelo segurança não faz parte dos nossos valores O segurança que agrediu o ambulante não presta mais serviços para a CPTM e não voltará a atuar para a companhia. O caso foi apresentado na Delpom (Delegacia de Polícia do Metropolitano)".