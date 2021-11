Ao menos dez viaturas da corporação, o helicóptero Águia 6 e ambulâncias do Samu foram enviados ao local - Divulgação/Corpo de Bombeiros

Publicado 13/11/2021 12:49 | Atualizado 13/11/2021 14:32

São Paulo - Pelo menos seis pessoas morreram na Rodovia Oswaldo Cruz, em São Luiz do Paraitinga, no interior de São Paulo, após o tombamento de um ônibus de turismo na manhã deste sábado, 13. De acordo com o Corpo de Bombeiros, pelo menos 39 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas a vários prontos-socorros das proximidades.

Do total de feridos, 27 vítimas foram levadas para unidade hospitalar nas cidade de Ubatuba, dez para pronto-socorro em Taubaté e duas vítimas ao posto da cidade onde aconteceu o acidente. Ao menos dez viaturas da corporação, o helicóptero Águia 6 e ambulâncias do Samu foram enviados ao local.

O ônibus da empresa Viação Arca transportava 66 passageiros, além do motorista, quando tombou por volta das 7h a caminho de Paraty, no Rio de Janeiro. Os bombeiros divulgaram que cinco pessoas morreram no local, entre elas uma criança, filha do motorista. A sexta pessoa morreu na unidade hospital de Ubatuba.

O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP) informou que o acidente ocorreu na Rodovia SP 125 (Oswaldo Cruz), na altura do quilômetro 75, no sentido Ubatuba (litoral norte de São Paulo). A via foi totalmente interditada durante os trabalhos dos bombeiros e do Samu, que seguem no local.



Já a Santa Casa de Ubatuba divulgou ter recebido ao menos 34 pessoas que estavam no ônibus, das quais uma faleceu. "A direção do hospital filantrópico está priorizando os atendimentos às vítimas do acidente e, por esse motivo, só está atendendo os casos de emergência. (...). As visitas também foram suspensas", informou em nota. Já a Secretaria Municipal de Saúde divulgou que ao menos seis feridos no acidente foram encaminhados para a Unidade de Saúde do Ipiranguinha.



Além disso, a Prefeitura de Ubatuba informou ter enviado profissionais de saúda da Santa Casa, do Samu, da Defesa Civil, da Guarda Municipal e das secretariais municipais de Saúde, Assistência Social e Segurança Pública para o local do acidente. Segundo a gestão municipal, os trabalhos também são feitos com apoio de Caraguatatuba.

O trânsito de ônibus e caminhões é proibido na rodovia do acidente. De acordo com portaria do Departamento de Estradas e Rodagem (DER), por causa da pista estreita e sinuosa, o tráfego desses transportes, superiores a sete metros de comproimento e pesando mais de sete toneladas, é proibido entre o quilomêtro 78 até o 86.