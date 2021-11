Segundo o autor do vídeo, o menino ficou no local cerca de 7 minutos - Reprodução/Instagram

Publicado 13/11/2021 15:20

Mato Grosso do Sul - Um homem gravou uma criança de 2 anos andando no parapeito da janela de um apartamento em um prédio em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Nesta sexta-feira, 12, a filmagem viralizou nas redes sociais e mostra o menino no parapeito, no que parece ser o nono andar do prédio. Ele anda pela estrutura e se apoia na janela. Durante os 29 segundos de duração do vídeo, ninguém aparece para tirar o pequeno do local.

Segundo o autor do vídeo, o menino ficou no local cerca de 7 minutos. "Acionaram a polícia, que foi ao local e até o andar onde estava a criança. Alguém pegou ele de lá e fechou a janela", explicou. Ainda de acordo com ele, a janela teria tela de segurança. "Tinha sim aquela tela", disse.

Para a TV Morena, a Polícia Militar informou que esteve no local e conversou com os pais da criança. De acordo com eles, o apartamento tem telas de proteção e aparentemente elas estariam em perfeitas condições.

Os agentes disseram que pais ficaram surpresos quando souberam que a criança encostou na tela, que abriu e o fez sair e andasse no parapeito. A PM orientou que os pais fizessem reparos na tela.