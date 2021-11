Motorista jogou caminhão no comércio local para não atingir pessoas na rua - Foto: Divulgação / PCDF

Publicado 14/11/2021 22:18

Brasília - Um motorista de caminhão que não tinha habilitação foi preso neste sábado (13) após perder o controle do caminhão que dirigia na Colônia Agrícola Samambaia, em Brasília. O veículo destruiu lojas do local.

Segundo o Metrópoles, o delegado Ataliba Neto, da 38ª Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), disse que o motorista só percebeu que perdeu o freio do caminhão quando estava com a terceira marcha engata. “O autor desligou o veículo para tentar diminuir a velocidade, porém, como não obteve resultado, decidiu jogar o caminhão contra o comércio local para evitar colidir contra carros ou atropelar pedestres”, explicou.

Com o problema na condução do veículo, duas lojas foram atingidas. Além disso, um homem de 50 anos, que também estava no caminhão, ficou ferido. Ele foi socorrido para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT). O motorista foi submetido a um teste do bafômetro e não foi constatado teor alcoólico em seu organismo.

Ainda assim, ele foi autuado em flagrante por dano e lesão corporal. O caminho foi recolhido e passará por exames periciais.