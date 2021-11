Já as outras duas pessoas do acidente foram encaminhadas para o Hospital Tacchini - Reprodução

Já as outras duas pessoas do acidente foram encaminhadas para o Hospital TacchiniReprodução

Publicado 15/11/2021 10:44

Rio Grande do Sul - Quatro pessoas morreram em um acidente na noite deste domingo, 14, em Bento Gonçalves, na Serra do Rio Grande do Sul, após dois carros colidirem. Dentre as vítimas, estava um bebê, de apenas 10 meses.

A Polícia Rodoviária Federal informou que, em um dos carros, três dos cinco ocupantes morreram. Nesse automóvel, estava o bebê. Já as outras duas pessoas foram encaminhadas para o Hospital Tacchini.

A quarta vítima, o motorista do outro veículo, estava sozinha e morreu durante atendimento médico. Os nomes das vítimas não foram divulgados.