Estudante do Benin agradeceu ao ex-presidente Lula pelo convênio que a permitiu estudar no Brasil - Reprodução de vídeo

Publicado 16/11/2021 11:06 | Atualizado 16/11/2021 11:40

Ao chegar a Paris, na França, nesta terça-feira, 16, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encontrou uma mulher de Benim, na África, que estudou Ciência Política na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) durante o seu governo. A cientista política, que hoje faz doutorado em Paris, agradeceu ao petista pelo convênio que permitiu que alunos estrangeiros, especialmente africanos, viessem para o Brasil estudar em instituições federais de ensino superior.

"Sou do Benim e estudei no Brasil por causa de um convênio que você assinou. Muito obrigada por tudo", disse emocionada. Ela acrescentou que se formou em Ciência Política depois que Lula perguntou o seu curso de graduação. "Aqui (em Paris) eu estou fazendo doutorado", completou a mulher. Os dois se abraçaram e tiraram uma foto. O vídeo com o relato foi publicado no perfil oficial de Lula no Twitter:

'Mundo de amanhã'





A partir das 16h15 GMT (13h15 de Brasília), o ex-presidente vai expor, na prestigiosa universidade de Sciences Po de Paris, como vê o futuro da principal economia da América Latina no mundo. Nesta terça-feira, Lula apresentará, em Paris, a sua visão sobre o papel do Brasil "no mundo de amanhã", antes de confirmar no início de 2022 se será novamente candidato à presidência. "Estou preparado, motivado e com saúde" para essa possibilidade, afirmou ele nesta segunda-feira, 15, no Parlamento Europeu em Bruxelas, onde definiu o atual presidente, Jair Bolsonaro, como uma "cópia malfeita" de Donald Trump.A partir das 16h15 GMT (13h15 de Brasília), o ex-presidente vai expor, na prestigiosa universidade de Sciences Po de Paris, como vê o futuro da principal economia da América Latina no mundo.

*Com informações da AFP