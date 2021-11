A vacinação começou antes nos Estados Unidos do que no Brasil, ainda em dezembro de 2019, quando nenhuma vacina ainda estava disponível para os brasileiros - Divulgação

Publicado 16/11/2021 08:59

O Brasil ultrapassou os Estados Unidos, neste final de semana, no percentual da população totalmente vacinada contra a covid-19. Os dados são da plataforma Our World in Data, da Universidade de Oxford, no Reino Unido. Nesta segunda-feira, 15, o Brasil registra 59,75% da população com o esquema completo de vacinação, o equivalente a 127,85 milhões de brasileiros. Nos EUA, a vacinação completa alcança 57,58%, ou seja, 193,65 milhões de pessoas.



A vacinação começou antes nos Estados Unidos do que no Brasil, ainda em dezembro de 2019, quando nenhuma vacina ainda estava disponível para os brasileiros.



Cerca de 16% dos brasileiros — 34,46 milhões de pessoas — já iniciou a vacinação e aguarda a data da segunda dose. Nos EUA, 32,96 milhões de pessoas — 9,8% da população dos EUA — iniciaram a vacinação e aguardam a próxima dose.



Em todo o mundo, 40,77% da população está com o esquema vacinal completo. O percentual dos que aguardam a segunda dose é de 11,34%.



Desde o início da pandemia, o Brasil registrou 21,9 milhões de casos da covid-19. O número de óbitos contabilizados é de 611.283, segundo dados do Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde).