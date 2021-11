Ministro das Comunicações, Fábio Faria se reuniu com o empresário Elon Musk, nos EUA - Divulgação

Publicado 16/11/2021 16:03 | Atualizado 16/11/2021 16:06

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, se reuniu com o fundador da SpaceX, Tesla e Starlink, Elon Musk, nesta segunda-feira, 15, no Texas, nos Estados Unidos, para discutir parceria entre as empresas Starlink e SpaceX e o governo brasileiro. Segundo o Ministério das Comunicações, em meio aos assuntos discutidos no encontro, estão "o uso da tecnologia para preservação da floresta amazônica, para monitoramento de desmatamentos e incêndios ilegais, além de projetos de conectividade para escolas e unidades de saúde em áreas rurais, comunidades indígenas e locais remotos".

"Estamos trabalhando para fechar essa importante parceria entre o governo brasileiro e a empresa SpaceX. Queremos aliar a tecnologia desenvolvida por eles com o programa Wi-Fi Brasil do Ministério das Comunicações. O nosso objetivo é levar internet para área rurais e lugares remotos, além de ajudar no controle de incêndios e desmatamentos ilegais na floresta amazônica", afirmou o ministro. Para ele, os cerca de 4,5 mil satélites, que orbitam em baixa altitude das empresas de Elon Musk, podem colaborar nesse monitoramento.

Já Elon Musk, afirmou que internet para "as pessoas do Brasil que têm mais dificuldade de se conectar" é uma oportunidade a ser celebrada. "Estamos ansiosos para poder proporcionar conectividade para os menos conectados", ressaltou o empresário norte-americano. O encontro ainda teve a presença da secretária-Executiva do Ministério das Comunicações, Estella Dantas, e do secretário das Telecomunicações da pasta, Artur Coimbra.