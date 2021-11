Momento da prisão foi filmado pelos clientes do supermercado - Reprodução

Publicado 16/11/2021 15:26 | Atualizado 16/11/2021 15:32

Goiania - Um homem foi preso em flagrante após falas racistas direcionadas a uma caixa de supermercado em Goiânia. O caso aconteceu no último domingo (14), no setor Marista, região nobre da cidade.

A Polícia Militar foi chamada por testemunhas que estavam no local. Segundo relatos, ele teria dito para a caixa do supermercado que "não queria ser atendido por uma preta". Os clientes seguraram o homem e o escoltaram até o estacionamento, onde foi preso.

Segundo o boletim de ocorrência, após a agressão, a funcionária de 19 anos chorou. No depoimento, ela afirmou ter sido chamada de "preta" pelo homem várias vezes.



"Além dessa demora, eu ainda tenho que ser atendido por uma preta! Não irei falar baixo com uma preta! Sou racista mesmo! E não sou obrigado a conversar com uma preta", teria dito o suspeito no relato da Polícia Civil.



Os vídeos da agressão foram compartilhados por testemunhas nas redes sociais. Ao ser preso, o suspeito ironizou os policiais, mandando beijos e acenando para os clientes que aplaudiam a prisão. O caso foi registrado como crime contra a honra e injúria racial.