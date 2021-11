Anvisa diz que não foi consultada pelo Ministério da Saúde sobre terceira dose em adultos - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Brasília - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou, nesta terça-feira (16), que não foi consultada sobre a ampliação da dose de reforço contra a Covid-19 para pessoas com mais de 18 anos. As informações foram reveladas pela CNN Brasil. O anúncio foi feito, nesta manhã, pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga . Anteriormente, a dose adicional estava liberada apenas para idosos, imunossuprimidos e profissionais de saúde.

"A Anvisa vem discutindo com todas as empresas desenvolvedoras e instituições sobre as ações de monitoramento e sobre os estudos clínicos para a confirmar a eficácia e segurança da dose de reforço das vacinas aplicadas no Brasil. Até o momento, apenas a Pfizer solicitou alteração do esquema vacinal previsto em bula para a vacina Comirnaty. O atual esquema aprovado em bula prevê duas doses da vacina. O pedido apresentado à Anvisa prevê a aplicação de uma terceira dose. Este pedido está em análise na Anvisa e pendente de complementação de dados pelo laboratório para que a análise tenha prosseguimento", disse a agência em nota.

Ainda segundo a Anvisa, a decisão da autoridade reguladora americana (FDA/EUA) considerou a segunda dose da Janssen como reforço. “O uso de uma dose única de reforço da vacina Janssen (Johnson e Johnson) Covid-19 pode ser administrado pelo menos 2 meses após a conclusão do regime primário de dose única em indivíduos com 18 anos de idade ou mais", diz.



Segundo a Janssen, a previsão é que até a próxima semana a empresa entregue os estudos para Anvisa sobre a eficácia e segurança da dose reforço da sua vacina.

As vacinas CoronaVac e AstraZeneca não foram citadas na nota.

Maior público para terceira dose

Com a mudança anunciada pelo Ministério da Saúde, adultos de 18 a 59 anos que tenham tomado a segunda dose de uma vacina há cinco meses estarão autorizados a receber a dose de reforço. A data depende da campanha de imunização realizada em cada município.



No Rio de Janeiro, por exemplo, essa aplicação pode começar em dezembro. Já o Mato Grosso do Sul anunciou que vai iniciar a aplicação já nesta quarta-feira (27) nas cidades do estado.