Homem vestido de Fofão é filmado dançando em cima de viatura da PM - Reprodução

Publicado 16/11/2021 20:37

João Pessoa - Um vídeo em que um homem fantasiado de Fofão dança em cima de uma viatura da Polícia Militar da Paraíba viralizou nas redes sociais. As imagens teriam sido gravadas na última segunda-feira (15) por um passageiro de um ônibus que passou pelo local.

Após a repercussão nesta terça-feira (16), um rapaz gravou um pedido de desculpas e afirmou ser a pessoa fantasiada do personagem infantil que fez muito sucesso nos anos 80. "Boa noite, eu sou o Fofão. Venho pedir desculpas a todos os órgãos competenentes da Paraíba, à toda equipe militar não só do nosso estado, mas dos estados vizinhos e os demais do país", diz o homem na gravação.



Segundo o portal local "ClickPB", a polícia investiga o caso.

Assista: