Blogueiro Allan dos Santos - Reprodução/Jovem Pan

Blogueiro Allan dos SantosReprodução/Jovem Pan

Publicado 17/11/2021 16:28 | Atualizado 17/11/2021 16:29

Brasília - O Ministério da Justiça entregará ao governo dos Estados Unidos da América (EUA) um posicionamento oficial que irá se opor à extradição do blogueiro Allan dos Santos. As informações são do jornalista Igor Gadelha.



A pasta irá se basear na ausência do nome de Allan na lista de Difusão Vermelha da Interpol. Com isso, o governo brasileiro pretende argumentar que a extradição do apoiador bolsonarista não se justificaria, que na visão do ministério, é perseguido por "crimes de opinião".

Caso a Interpol inclua o nome do blogueiro na lista de procurados, Allan pode ser preso assim que entrar em qualquer país que possua parceria com a polícia internacional.



A ordem de prisão contra o blogueiro foi emitida pelo ministro Alexandre de Moraes, em uma investigação que apura a atuação de uma milícia digital que possui a finalidade de atacar a democracia e minar as instituições brasileiras.