Praia Grande, em UbatubaReprodução

Publicado 18/11/2021 10:11

São Paulo - Uma idosa de 79 anos foi atacada por um tubarão na Praia Grande, em Ubatuba, litoral norte de São Paulo. É o segundo caso registrado na cidade neste mês. Em 3 de novembro, um turista francês foi atacado na Praia do Lamberto.

Pesquisadores da Universidade Estadual de São Paulo (Unesp) suspeitam que o ataque tenha vindo de um tubarão-tigre ou cabeça-chata, ambos de porte médio.

Natural de Minas Gerais, a vítima estava em Ubatuba a passeio para o feriado de Proclamação da República. O ataque ocorreu no último domingo, 14. A idosa ficou com um corte de cerca de 25 centímetros de extensão na perna. Ela foi socorrida e levada para a Santa Casa. Após suturação do machucado, foi liberada no mesmo dia.

A família da vítima alegou no hospital que ela teria sido atacada por um tubarão. As imagens do ferimento foram encaminhadas ao professor Otti Bismark, da Unesp, especialista em tubarões. Segundo o especialista, as características do ataque descrito pela vítima e a análise do ferimento comprovaram o ataque.