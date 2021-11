Butantan e Anvisa discutem aplicação da Coronavac em crianças - Reprodução/ Internet

Publicado 18/11/2021 15:09 | Atualizado 18/11/2021 15:45

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Instituto Butantan realizam, nesta sexta-feira, 19, uma reunião sobre os estudos para uso da vacina CoronaVac em crianças.

O objetivo do encontro é dar continuidade ao tema da ampliação de uso da vacina adsorvida Covid-19 (inativada) para a população pediátrica no Brasil. Na semana passada, a farmacêutica solicitou a autorização para aplicação em crianças com idades entre 5 a 11 anos.



No último encontro, realizado no dia 5 deste mês, a equipe técnica da Anvisa já havia indicado a necessidade de que os estudos realizados na China comprovem, de forma clara, uma relação favorável para o uso da vacina, especialmente para a faixa de 3 a 12 anos de idade.



A equipe também reforçou a necessidade de apresentação dos resultados completos de imunogenicidade e duração da proteção da vacina CoronaVac para que possam ser avaliadas novas indicações de faixa etária.



Até o momento, não há solicitação do Butantan para que a agência analise a indicação da CoronaVac para menores de 18 anos.

Vale lembrar que ainda não há o pedido de aprovação da vacina para crianças. No Brasil, atualmente, apenas maiores de 12 anos podem se vacinar com o imunizante produzido pela Pfizer.