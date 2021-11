O imunizante da Janssen - Myke Sena/MS

O imunizante da JanssenMyke Sena/MS

Publicado 18/11/2021 17:26

Um novo lote com 1 milhão de doses da Janssen chegaram ao país nesta quinta-feira, 18. A doses são parte das mais de 38 milhões produzidas pela farmacêutica americana e que estão encomendadas pelo Ministério da Saúde até o fim deste ano.

Nos próximos dias, a remessa será distribuída para estados e Distrito Federal. De acordo com o Ministério da Saúde, antes de as vacinas serem destinadas para aplicação, elas passam por um processo de controle de qualidade. Cerca de 7,8 milhões de doses devem ser entregues ao Brasil ainda neste mês de novembro e outras 28,4 milhões em dezembro.

Em junho, o Brasil havia recebido mais de 1,5 milhão de vacinas do laboratório, depois de o Ministério antecipar a entrega de parte do contrato. Outras 3 milhões de doses da Janssen foram distribuídas para as unidades da Federação após doação realizada pelos Estados Unidos.

Vacinação

Até agora, aproximadamente 297,1 milhões de vacinas foram aplicadas. Mais de 157 milhões receberam a primeira dose, o equivalente a aproximadamente 90% da população-alvo. Já 127,9 milhões completaram o esquema vacinal, o que corresponde a 72,3% do público principal.