Brasil tem 293 mortos por Covid-19 em 24hReprodução

Publicado 18/11/2021 18:29 | Atualizado 18/11/2021 18:34

São Paulo - O Brasil registrou 293 novos óbitos relacionados à covid-19 nas últimas 24h. Com isso, o país atingiu o patamar de 612.144 vidas perdidas desde o início da pandemia, em março de 2020. O número de casos no mesmo período foi de 12.301, totalizando 21.989.962 óbitos.



Os dados são fruto de um levantamento diário feito pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). Por "problemas técnicos no acessos às bases de dados dos sistemas de informação", o Mato Grosso do Sul manteve os dados informados ontem.

A média móvel de mortes fechou o dia em 274, patamar semelhante ao registrado nos últimos dias. A média móvel de casos está em 9.338.



A Universidade Johns Hopkins contabiliza 5.129.999 mortes por covid-19 em todo o mundo; e 255.466.406 diagnósticos positivos. Os Estados Unidos lidera as estatísticas, seguido por Brasil e Índia.