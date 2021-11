De acordo com a Anvisa, a reunião daria continuidade ao encontro realizado entre as entidades em 5 de novembro sobre a ampliação do uso da vacina para a população pediátrica no Brasil - Divulgação

Publicado 19/11/2021 10:13 | Atualizado 19/11/2021 10:22

A reunião prevista entre o Instituto Butantan com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para tratar sobre os estudos para uso da vacina da Coronavac contra a covid-19 em crianças, prevista para esta sexta-feira, 19, foi cancelada a pedido do Butantan. Em nota, o órgão regulador afirma que uma nova data deve ser solicitada em breve pelo centro de pesquisa.

De acordo com a Anvisa, a reunião daria continuidade ao encontro realizado entre as entidades em 5 de novembro sobre a ampliação do uso da vacina para a população pediátrica no Brasil. Até o momento, esclarece, não há solicitação formal do Butantan para que a Anvisa analise a indicação da Coronavac para menores de 18 anos

Em agosto, o órgão regulador negou um pedido para uso do imunizante em crianças e adolescentes. A decisão considerou que o perfil de segurança da vacina não foi suficientemente demonstrado pelo Butantan e que havia informações pendentes.

Na quarta-feira, 17, o diretor do Butantan, Dimas Covas, afirmou que não há qualquer sinalização do Ministério da Saúde em comprar mais imunizantes da Coronavac contra a covid-19, mas que a posição poderia ser revista caso a vacina fosse aprovada para crianças e adolescentes.

De acordo com Dimas, na semana passada, houve uma reunião com o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, em que o Butantan ofertou mais vacinas. No entanto, o Ministério negou, pelo menos por ora.