Menino foi encontrado ferido em área de mata em Sorocaba Divulgação

Publicado 19/11/2021 16:48

A Polícia Civil capturou, na tarde de quarta-feira, 17, um homem de 57 anos e uma mulher de 59, investigados por praticarem lesão corporal contra um menino autista, de 8 anos, na noite do último domingo, 14, na cidade de Sorocaba, em São Paulo. Na ocasião, o menino foi encontrado desorientado e com marcas de agressão, logo após, ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Conjunto Hospitalar da cidade.

O caso foi registrado inicialmente como lesão corporal grave e encaminhado ao 4º Distrito Policial de Sorocaba, que na sequência deu início às investigações até que conseguiu esclarecer as circunstancias do crime.

Após a análise da ocorrência, os policiais, que tiveram apoio de imagens de circuito de segurança e oitivas, conseguiram identificar os suspeitos. Na sequência, os mandados de busca e apreensão e de prisão temporária contra a dupla foram requisitados e deferidos pelo Poder Judiciário.

A equipe então foi para o endereço do casal e no local foram encontrados as roupas e calçados usados pelo homem no dia do crime, além de um pedaço de madeira e um caibro com pregos, utilizados durante as agressões. O Instituto de Criminalística também foi ao local para coletar o material genético, inclusive com o uso de luminol.

"Fora todo material de interesse às investigações do crime de tortura, ainda foram encontrados um revólver calibre 38 e 11 cartuchos íntegros, duas maquinas caça-níqueis, 43 botijões de gás armazenados irregularmente e sete pássaros silvestres que eram mantidos em cativeiro e em situação de maus tratos", explicou o delegado Fabricio Lopes Ballarini.

Os objetos foram apreendidos e encaminhados para a análise da perícia.

"As manchas existentes na calça do suspeito já foram confirmadas serem de sangue humano, conforme informações fornecidas por peritos do Instituto de Criminalística. Além disso, também foi coletado material de DNA da vítima para confronto dos materiais genéticos", completou o delegado.

O homem foi localizado na casa do casal e indiciado pela prática de crimes de tortura e tentativa de homicídio qualificado, com agravantes de motivo torpe, crueldade, tortura, impossibilidade de defesa da vítima, além de posse de arma, crimes ambientais e jogo de azar.

Já a mulher foi encontrada escondida na casa da filha do casal, em um bairro próximo, e responderá pela prática do crime de tortura. Segundo a autoridade policial, a pena do casal será agravada pelo crime ter sido cometido contra uma criança e ainda portadora de deficiência, no caso, o autismo.

O crime aconteceu quando a criança andava pela rua e observou que a câmera de monitoramento de uma residência estava torta. Quando tentava endireita-la, o menino foi abordado pelo morador do local, que o levou para dentro da casa onde praticou atrocidades.

“O casal torturou a criança na tentativa de fazê-la confessar quem teria mandado ela [supostamente] furtar o equipamento”, afirmou o delegado. Na sequência, o homem usou a sua caminhonete para abandonar a criança machucada em um matagal no mesmo bairro.

Nesta área de mata, o homem ainda tentou contra a vida do menino e só parou os ataques após a chegada de um morador de rua no local. Logo após, o autor fugiu da mata e a testemunha levou a vítima para um estabelecimento comercial, onde foi solicitado atendimento.