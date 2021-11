Procurador-geral da República, Augusto Aras - Roque de Sá/Agência Senado

Procurador-geral da República, Augusto ArasRoque de Sá/Agência Senado

Publicado 23/11/2021 11:59

Brasília - O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) , vice-presidente da CPI da Covid, confirmou, nesta terça-feira, 23, que o procurador-geral da República, Augusto Aras, será convocado para prestar esclarecimentos no Senado Federal sobre o andamento no processo com o relatório final da CPI e as investigações necessárias.