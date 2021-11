Mulher denuncia suástica nazista desenhada ao lado de seu apartamento | Brasil | O Dia

Jovem negra denuncia suástica nazista desenhada ao lado de seu apartamento - Reprodução

Publicado 23/11/2021 14:12

São Paulo - Uma jovem negra de 22 anos encontrou uma suástica nazista desenhada na parede que fica ao lado da porta de entrada do apartamento em que mora, em Bauru, no interior de SP. Ela registrou um Boletim de Ocorrência e informou a síndica e administradora do condomínio.



Raquel Euzébio Oliveira disse que o desenho do símbolo associado ao nazismo parece ter sido feito com uma chave. Fiquei incrédula quando percebi”, diz a jovem, que afirmou ter se sentido ofendida.

Eu solicitei à síndica que abrisse um B.O pelo WhatsApp, assim como eu já havia feito. Mas, ela aparentemente não iria fazer isso pelas respostas que recebi. Também enviei o B.O para a administradora do condomínio, mas não me responderam”, conta



No dia seguinte, a parede estava pintada, segundo Raquel. Ela então decidiu abrir um adendo ao B.O., alegando obstrução de prova.

Na sexta-feira (12), o condomínio emitiu uma “nota de repúdio”, classificando o o desenho como "ofensivo" e desrespeitoso com os demais moradores.



A jovem entrou com ação judicial contra a síndica e a administradora do condomínio, pois, segundo ela, a denúncia foi negligenciada.



Até o momento, não identificaram suspeitos do ocorrido.