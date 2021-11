Covid-19: Brasil ultrapassa os 22 milhões de casos confirmados - Reprodução

Covid-19: Brasil ultrapassa os 22 milhões de casos confirmadosReprodução

Publicado 23/11/2021 18:36 | Atualizado 23/11/2021 18:37

São Paulo - Com os 10.312 novos casos de covid-19 registrados nas últimas 24h, o Brasil ultrapassou a casa dos 22 milhões de diagnósticos para a doença desde o início da pandemia.



No mesmo período, o número de mortes foi de 284, totalizando 613.066 óbitos. Por problemas técnicos, os dados do Espírito Santo considerados para a divulgação foram os da última segunda-feira (22).

O balanço é feito pelo Conselho Nacional de Secretários da Saúde (Conass) diariamente. O órgão apura os números diretamente com as secretarias estaduais.



A média móvel de mortes fechou o dia em 227, se mantendo no patamar dos últimos dias. Já a de casos está em 9.214.



O Instituto Johns Hopkins contabiliza 258.589.392 casos de covid-19 em todo o mundo, e 5.163.587 mortes. Estados Unidos, Brasil e Índia são os países mais afetados pela doença.