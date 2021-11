Imagens da remoção da escultura embalada em plástico - Reprodução/ Redes Sociais

Imagens da remoção da escultura embalada em plástico

Publicado 24/11/2021 08:36 | Atualizado 24/11/2021 09:29

O Touro de Ouro, escultura instalada em frente ao prédio da Bolsa de Valores (B3) no Centro da capital paulista, foi retirado na noite desta terça-feira, 23, por volta das 22h00.

A remoção da obra aconteceu após determinação da Comissão de Proteção à Paisagem Urbana (CPPU), órgão da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL) de São Paulo. Por não ter licença para estar no local, a B3 receberá multa por infringir os artigos 39 e 40 da Lei Cidade Limpa, que dizem respeito às infrações e penalidades.

O valor da multa deverá ser definido pela Subprefeitura da Sé, que é responsável pela área onde o monumento está instalado.

Além da multa, o órgão decidiu pela remoção da estátua por considerar que ela tem elementos de peça publicitária.



Imagens compartilhadas nas redes mostram o momento em que o touro dourado é retirado por um guindaste de caminhão. A escultura estava embalada em sacos de plástico e ainda não se sabe para onde ela será levada.

O touro



O touro de ouro foi inaugurado no último dia 16 de novembro e tem como padrinho o empresário e influenciador digital Pablo Spyer, conhecido na internet como "Vai tourinho", que é o seu bordão na internet. Spyer, que ocupou o cargo de diretor de importantes corretoras no Brasil, hoje é sócio da corretora XP na empresa que leva o nome do seu bordão.



Um dos pontos que o CPPU utilizou para dizer que a peça é publicitária é o vínculo que Pablo tem com o "touro de ouro". Afinal, ele apresenta um programa com esse nome na rádio e na TV Jovem Pan. Procurado, Spyer não respondeu às mensagens.



A peça vem criando polêmica desde a sua inauguração. O touro é o símbolo do mercado financeiro em todo o mundo, pois simboliza os períodos de alta das bolsas já que o ataque dele é de baixo para cima. Do outro lado fica o urso, que ataca de cima para baixo, representando os períodos de queda dos ativos de renda variável.



A peça mais simbólica, o "Charging Bull feito pelo arista ítaloamericano Arturo Di Modica, fica localizado em Nova York e fez com que diversos touros fossem espalhados pelo mundo.

Críticas



A instalação do touro em frente à Bolsa em São Paulo não agradou movimentos sociais, que consideram o momento econômico inapropriado, já que o país está com a inflação e o desemprego em alta e é esperada uma recessão para o ano que vem. Com isso, o touro amanheceu diversos dias avariado com mensagens de reprovação ou lembrando da situação econômica, como a palavra "fome".



*Com informações do Estadão Conteúdo