Após cidades cancelarem carnaval, porta-voz da Saúde do governo de SP diz que é 'precoce pensar em multidões'

Na última terça-feira (23), ao menos 70 municípios do estado de SP cancelaram as festas do Carnaval do ano que vem por receio de uma quarta onda da pandemia

Publicado 24/11/2021 16:02 | Atualizado há 1 hora