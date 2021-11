Após cidades cancelarem carnaval, porta-voz da Saúde do governo de SP diz que é 'precoce pensar em multidões'. Na foto, bloco pipoca da Daniela Mercury, em São Paulo, ano passado - Leco Viana

Publicado 24/11/2021 16:02 | Atualizado 24/11/2021 16:13

São Paulo - O coordenador do Comitê Científico contra a Covid-19 do governo de São Paulo, Paulo Menezes, afirmou que é "precoce pensar em uma situação de multidões nas ruas, com aglomeração, mesmo que seja daqui a três meses". A declaração foi dada nesta quarta-feira (24) durante uma coletiva de imprensa após ao menos 70 municípios do estado de SP cancelaram as festas do Carnaval do ano que vem por receio de uma quarta onda da pandemia.

"Hoje, eu entendo, e acho que posso falar em nome do comitê cientifico, que não é o momento de pensar nas grandes aglomerações do carnaval", declarou Menezes.

Apesar da declaração do porta-voz do governo, o governador João Doria (PSDB) afirmou que as decisões sobre a organização do carnaval em meio à pandemia de Covid-19 cabem às prefeituras. ""Nós, como governo do estado, temos sempre a medida da cautela, da prudência para que prefeitos e prefeitas possam agir dentro de um campo seguro e adequado. Prefeituras podem ser mais rigorosas do que o governo do estado, não podem ser menos rigorosas", declarou Doria.

Na última terça-feira (23), ao menos 70 cidades do interior de São Paulo anunciaram que cancelaram o carnaval de 2022 motivadas pela pandemia de covid-19. As prefeituras alegam o risco de um aumento nas infecções pelo vírus, por causa do fluxo de pessoas e aglomerações, e ainda o respeito às famílias que perderam entes queridos. Há casos também de prefeituras sem recursos para bancar a festa, por terem investido no controle da doença.

Veja abaixo as cidades de São Paulo que suspenderam o carnaval em 2022:



Altinópolis



Barrinha



Borborema



Botucatu



Brodowski



Cabreúva



Caçapava



Caconde



Cajuru



Campo Limpo Paulista



Cássia dos Coqueiros



Catanduva



Cunha



Dobrada



Dumont



Fernandópolis



Franca



Guaíra



Guariba



Guatapará



Iacanga



Ibitinga



Itapetininga



Itápolis



Itatiba



Itupeva



Jaboticabal



Jacareí



Jarinu



Jundiaí



Lagoinha



Lins



Louveira



Luis Antônio



Marília



Mogi das Cruzes



Monte Alto



Monteiro Lobato



Natividade da Serra



Nova Europa



Orlândia



Piacatu



Pitangueiras



Pradópolis



Poá



Potirendaba



Redenção da Serra



Ribeirão Preto



Rifaina



Roseira



Sales Oliveira



Santa Cruz da Esperança



Santa Ernestina



Santa Rosa do Viterbo



Santo Antônio da Alegria



Santo Antônio do Pinhal



São Bento do Sapucaí



São Joaquim da Barra



São Simão



Sarapuí



Sorocaba



Suzano



Taquaritinga



Taubaté



Ubatuba



Uchoa



Urupês



Valinhos



Várzea Paulista



Vinhedo



*Com informações do Estadão Conteúdo