Pessoas começam a se bater e cadeiras são arremessadas durante discussão em fila de vacinação - Reprodução

Publicado 24/11/2021 18:33

Ceará - Um homem sacou uma arma na fila da vacinação contra a covid-19 nesta quarta-feira, 24, em Fortaleza. Em imagens compartilhadas por pessoas que estavam no Centro de Eventos, principal local de imunização na capital, é possível ver dois homens discutindo e se agredindo enquanto outros tentam separar a briga.

O local costuma receber muitos adolescentes da rede pública municipal que ainda não tomaram a vacina. Durante a discussão, as pessoas gritam e correm assustadas, como alunos que aguardavam para tomar a vacina. Mesmo caídos no chão com a briga, os homens chegam a trocar socos. Nas imagens, é possível ver cadeiras sendo arremessadas e um dos homens surge com uma arma, que não chega a disparar.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSPDS), pessoas na fila de vacinação se desentenderam porque uma delas teria tentado passar na frente das outras. Uma delas chegou a sacar uma arma de fogo durante o atrito.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) a Polícia Civil foi acionada para investigar a ocorrência. Disse ainda que a situação foi controlada e a vacinação no local continuou ocorrendo normalmente.

Os policiais militares foram chamados, mas não localizaram a pessoa armada. As pessoas envolvidas na discussão foram orientadas a registrar um Boletim de Ocorrência (BO) na Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). O caso é apurado pelo 26º Distrito Policial (DP), delegacia distrital que cobre a região em questão.

Para a TV Rede Mares, testemunhas disseram que o homem armado é policial, mas a informação não é confirmada pela SSPDS.