Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) - Antonio Cruz/Agência Brasil

Presidente Jair Bolsonaro (sem partido)Antonio Cruz/Agência Brasil

Publicado 24/11/2021 18:49

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido), foi ao Plenário, nesta quarta-feira, 24, mesmo sem comprovante de vacinação. A Câmara passou a exigir o passaporte da vacina após o anúncio do presidente da Casa, Arthur Lira, no dia 19 de outubro. O Local, que ficou cerca de um ano e meio em regime de trabalho remoto por causa da pandemia de Covid-19, retomou as atividades presenciais com medidas de distanciamento mais flexíveis nas comissões e nas áreas comuns.



Crítico declarado do passaporte de vacinação de Covid-19 e das medidas de proteção, recomendadas pelas maiores instituições de saúde do mundo, Bolsonaro, que esteve na Câmara para receber a medalha de Mérito Legislativo, segue desafiando o vírus e sua letalidade.



A exigência do documento consta dos Atos da Mesa Diretora 207 (para funcionários) e 209 (para deputados), ambos de 21 de outubro.

Segundo o texto, os "parlamentares deverão comprovar a imunização contra o coronavírus (Covid-19) enviando o respectivo cartão de vacinação à Primeira Secretaria. No caso de parlamentares ou servidores com acesso aos plenários, a exigência de comprovante de vacinação contra o coronavírus (Covid-19) poderá ser substituída por laudo laboratorial que, a critério da Primeira Secretaria, comprove a imunização”.