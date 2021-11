Cantor faria seu primeiro show no dia 3 de dezembro - Reprodução / Redes Sociais

Cantor faria seu primeiro show no dia 3 de dezembroReprodução / Redes Sociais

Publicado 25/11/2021 10:19 | Atualizado 25/11/2021 10:58

fotogaleria

O cantor tinha apenas cinco músicas lançadas e faria seu primeiro show no dia 3 de dezembro. Os títulos disponíveis em seu canal do Youtube são: Tropa da Mansão Nordestina, Pobre Louco, Encanto da Sereia, Diamante Negro e Filha do Polícia. As letras falam sobre a trajetória do jovem como morador de periferia e sua carreira no funk.A última música, lançada no início de outubro, fala sobre um jovem negro que se envolve com a filha de um policial. No Instagram, o artista acumula mais de 1,6 mil seguidores.O MC estava desaparecido desde a última segunda-feira, 22, quando saiu de casa dizendo que ia para a Praia de Iracema gravar conteúdos para divulgar nas redes sociais.Familiares do cantor disseram que ele saiu de casa por volta das 8h, passou em uma agência bancária para sacar dinheiro e, logo em seguida, foi para a Praia de Iracema. Ele disse para alguns parentes que às 11h já estaria em casa.Entretanto, o cantor não voltou e familiares começaram a procurá-lo através do rastreador da motocicleta dele. O aparelho indicou que a motocicleta estava na Praia de Iracema. Os parentes do MC foram até o local, mas não o encontraram.Na praia, populares disseram aos familiares que viram dois homens com pedaços de madeira obrigando o cantor de funk a andar. Segundo as testemunhas, eles colocaram o MC dentro de um carro e, desde então, o cantor ficou desaparecido. O corpo foi encontrado boiando na Praia da Leste-Oeste.Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que uma equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil, atendeu a ocorrência do achado do cadáver. O corpo foi encontrado por populares no mar e levado para a faixa de areia. Ele apresentava lesões possivelmente feitas por objeto perfurocortante.