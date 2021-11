"Prefiro estar no centrão do que no esquerdão, lá você não consegue nada de bom para o país", afirmou o mandatário - AFP

Publicado 26/11/2021 10:57

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) está a poucos dias de se filiar ao Partido Liberal (PL) - de Valdemar Costa Neto - e justificou sua entrada em uma sigla do centrão em entrevista a RedeTV. Na avaliação do mandatário, é melhor "estar no centrão do que no esquerdão".



"São 513 deputados, quase 300 são do dito Centrão. Se eu não conversar com eles, vou conversar com quem? Já fui do PP, já fui do PTB. É um nome pejorativo que deram. Prefiro estar no centrão do que no esquerdão, lá você não consegue nada de bom para o país", afirmou o capitão do Exército.

Bolsonaro também ressaltou que está pronto para iniciar seu "noivado" com o PL e que teve conversas de "alto nível" com o comandante da sigla, Valdemar Costa Neto - condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.



Questionado sobre a pré-candidatura de Sergio Moro, o presidente afirmou que quer vê-lo "em cima de um caminhão falando para 2 mil pessoas. Não consegue conversar".